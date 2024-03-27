В Астрахани прошла массовая проверка мигрантов

В Астрахани провели крупномасштабную проверку соблюдения мигрантами российского законодательства. Полиция доставила в отделения 370 человек для установления личности, сбора отпечатков пальцев и проверки.

В результате были составлены 29 административных протоколов. Основные нарушения касались пребывания в России без соответствующего разрешения и незаконной работы. За эти нарушения могут наложить штрафы или даже депортировать.

Пять иностранных граждан были задержаны за употребление наркотиков и небольшие акты хулиганства во время проверки. В отношении них также составлены административные протоколы.

Ранее астраханские власти ужесточили правила обращения с бродячими собаками, а также в Астрахани на неделе выйдут на маршруты еще 13 автобусов.