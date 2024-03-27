Адвокат предупредила, что грозит за шутки о теракте в «Крокусе»

За шутки о теракте в «Крокус Сити Холле» и за ироничные высказывания о трагедии могут возбудить уголовное дело, предупредила специалист по гражданскому и международному праву, адвокат Мария Ярмуш. В разговоре с «360» эксперт выразила уверенность, что «желающих покаламбурить» станет меньше, когда проведут первые лингвистические экспертизы.

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Когда подобным экстремистским высказываниям проведут лингвистическую экспертизу, когда будут возбуждать уголовные дела, поток желающих покаламбурить о трагедии снизится. Никто не захочет смеяться, ерничать и уж тем более издеваться над жертвами этого теракта, — пояснила адвокат.

Ярмуш отметила, что правоохранительные органы внимательно следят за подобными высказываниями в Сети. Тем, кто иронизирует над трагедией, может грозить как административная, так и уголовная ответственность. По словам адвоката, просто говорить об аморальности бессмысленно: блогеры, которые шутят на такие темы, могут очнуться только тогда, когда суды вынесут первые приговоры. Она также призвала СМИ шире освещать конкретные случаи.

Просто взывать к кому-то и говорить об аморальности, что это жестоко, бессмысленно. Эти люди такого не понимают. Они могут очнуться, лишь когда суды, в соответствии с буквой закона, вынесут приговоры или административные постановления, — заключила Ярмуш.

Портал 78.ru ранее сообщил, что на супруга экс-директора «Новой Голландии» Николая Конашенка завели дело об оправдании терроризма после постов о теракте в «Крокус Сити Холле». Издание пишет, что мужчину обвиняют по статье 205.2 УК — публичное оправдание терроризма.