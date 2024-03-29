Пассажир не успел войти в поезд и разбил стекло вагона на станции «Киевская»
На станции метро «Киевская» пассажир не успел зайти в уходящий поезд и разбил стекло вагона. Об этом «Вечерней Москве» рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 29 марта.
По ее словам, 47-летний мужчина ударил по левой стеклянной створке вагона и разбил ее.
Инцидент попал на видео.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Прокуратура контролирует привлечение фигуранта к ответственности.
— За порчу имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах, осквернение зданий и иных сооружений, то есть вандализм предусмотрена ответственность, — предупредила Нефедова.
Похожий инцидент произошел 12 марта. Вандалы испортили салон новых вагонов «Москва-2024» в день их запуска на Замоскворецкой линии метро.