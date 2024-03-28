Склад загорелся в центре столицы

Мебель загорелась в нежилом здании в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве в четверг, 28 марта.

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Инцидент произошел по адресу улица Ольховская, дом 12. В одноэтажном нежилом здании загорелись мебель и вещи. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Пожарные за несколько минут ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

Похожий пожар произошел в столичном районе Аэропорт. В нежилом здании загорелся мусор. Пострадал один человек.