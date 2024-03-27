СК РФ объявил о задержании еще одного участника банды Басаева

Сотрудники ФСБ задержали соучастника нападения на псковских десантников в Чечне, организованное бандой Шамиля Басаева и Хаттаба в 2000 году. Lenta.ru

"В ходе расследования во взаимодействии с подразделением ФСБ России, УФСБ России по Республике Дагестан и Центром "Э" ГУ МВД России по СКФО по подозрению в совершении отмеченных преступлений задержан еще один член банды, причастный к нападению, - уроженец Республики Дагестан Ислам Бациев",- заявили в СК. Российская газета

Как отметили в СК, ранее была установлена причастность к нападению 43 лиц, 24 из них уже осуждены к длительным срокам, в том числе пожизненному. Пятеро объявлены в розыск, в отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью - они были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления. Дела восьми фигурантов рассматриваются судами. "Мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются", - отметили в ФСБ. ТАСС