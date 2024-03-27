СК РФ объявил о задержании еще одного участника банды Басаева

Четверть века силовики не прекращают поиск и задержание боевиков банды Басаева, от рук которых погибли российские военные. До сих пор в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу идет расследование уголовного дела о вооруженном нападении на военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, в ходе которого погибли 84 военнослужащих, а 4 военнослужащим причинены ранения различной степени тяжести.

Напомним, что нападение банды Басаева и Хаттаба произошло 29 февраля 2000 года в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики.

- В ходе расследования во взаимодействии с подразделением ФСБ России, УФСБ России по Республике Дагестан и Центром "Э" ГУ МВД России по СКФО по подозрению в совершении отмеченных преступлений задержан еще один член банды, причастный к нападению, - уроженец Республики Дагестан Ислам Бациев,- заявили в СК. И добавили, что в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по статьям за вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащего.

Суд отправил Бациева под стражу.

- Следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемым в ходе произошедшего нападения, проверяется его причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом. Реализуя принцип неотвратимости наказания, следователи совместно с сотрудниками ФСБ России и МВД России продолжают устанавливать и других участников банды, причастных к этим преступлениям, - заверили в ведомстве.

Уже установлено 43 нападавших. Из них 24 осуждены и приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному.

5 человек объявлены в розыск. Против 2 фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью - они были ликвидированы при задержании. Еще 8 человек сейчас судят.

Расследование уголовного дела продолжается.