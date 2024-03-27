Спасатели приостановили операцию по расчистке завалов на руднике в Приамурье

Большая часть аварийно-спасательных работ на руднике «Пионер», где заблокированы 13 горняков, приостановлена из-за угрозы повторного прорыва грунта. Об этом со ссылкой на оперативные службы пишет ТАСС.

18 марта на золотопромышленном руднике «Пионер» в Амурской области обвалилась горная порода. Под завалами, на глубине 147 м, оказались 13 рабочих.

Сегодня стало известно, что спасательные работы временно приостановлены.

«Приостановлены все работы, включая бурение четвертой скважины, из-за подвижности грунта. Сохраняется риск повторного прорыва породы», - пояснил источник в оперативных службах.

Ранее пробуренная на руднике для разведки скважина показала, что на глубине 153 метров находится вода.

По данным МЧС, были пробурены еще две скважины. Вторая была пробурена на глубину 175 метров и в ней были обнаружены вода и лед, третья - на глубину 150 метров. Она также показала наличие воды.

«Четвертая скважина бурится на глубину 295. Осталось пройти 80 метров. Специалистами оперативного штаба принято решение об использовании двух из высвободившихся установок для исследования нижележащих горизонтов. Это позволит установить полную картину по всей глубине выработки и принять решение о дальнейшей работе», - отмечается в заявлении.

Ранее управляющий директор рудника «Пионер» был задержан по подозрению в нарушении требований безопасности.