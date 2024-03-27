Мужчина зарезал жену и ранил двух человек на востоке Москвы

На востоке Москвы мужчина в ходе ссоры зарезал жену, ранил ее мать и подругу, а после — попытался покончить с собой. Об этом в среду, 27 марта, сообщили в пресс-службе местного управления Следственного комитета.

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Инцидент произошел в квартире жилого дома на Большой Черкизовской улице. Во время бытовой ссоры 25-летний гражданин Киргизской Республики нанес смертельные ножевые ранения своей 23-летней супруге. После этого он набросился на подругу и мать жены. Затем мужчина попытался покончить с собой.

Сейчас пострадавших женщин, а также самого преступника госпитализировали. После разрешения врачей мужчину доставят в отдел Следственного комитета для допроса. Также будет проведена проверка соблюдения им миграционного законодательства.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), частью 3 статьи 30 пункта «а» части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух и более лиц), — говорится в Telegram-канале «Столичный СК».

Ранее судимый житель Приморского края застрелил своих жену и сына, после чего совершил самоубийство.