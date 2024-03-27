Закрылась «Чайхана», вероятный хозяин которой арестован по делу о теракте

Кафе «Чайхана», предполагаемым владельцем которой является один из фигурантов дела о теракте в «Крокус сити холле» Алишер Касимов, закрылось, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента. По данным агентства, никаких предупреждающих табличек о дальнейшем расписании работы не установлено.

Речь идет о «Чайхане», расположенной на Пулковском шоссе в Москве. Отмечается, что закрылось не только кафе, но и близлежащая баня. Сотрудник бани пояснил РИА Новости, что она будет закрыта как минимум на один день из-за теракта.

Вот этот «Крокус сити»... терроризм, поэтому там закрыто вот это кафе соседнее... «Чайхана» закрыта, нам тоже сказали закрыть, — приводит его слова РИА Новости.

В свою очередь сотрудники кафе, магазинов и шиномонтажной мастерской, находящихся рядом, сообщили, что не знали хозяина «Чайханы» и не пользовались ее услугами.

Столичный суд отправил Алишера Касимова под арест 26 марта, он стал восьмым фигурантом дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Его обвиняют в пособничестве террористам из-за того, что сдал им свою трехкомнатную квартиру.

Близкие мужчины настаивают на его невиновности. Его мать объяснила, что ему предложили за жилье хорошие деньги. Она заверила, что ее «сын хороший, верящий, всем верит», а с другими арестованными не знаком.