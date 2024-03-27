Теракт в Крокус Сити Холле: последние новости на сегодня

22 марта террористы напали на людей в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. В результате стрельбы и пожара погибли 139 человек, еще 182 пострадали. Рассказываем последние новости, связанные с трагическим событием.

Соседи рассказали о семье Исломовых

Соседи семьи Исломовых, арестованных по делу о теракте в «Крокусе», рассказали, что мужчины зарабатывали извозом, однако их рабочая машина Hyundai уже недели две стоит на месте. Об этом сообщает РИА Новости.

«Год точно здесь уже прожили, если не больше. Я знаю, что они таксовали, потому что они все на такси ездили, просто сначала они ездили на старых машинах, потом уже, смотрю, у них новые машины, дорогие. Они с семьями все, много детей на семью», — сказал один из жителей дома.

Другой сосед отметил, что никогда не видел возле дома автомобиль Renault, на котором скрылись террористы после совершения нападения.

Корреспонденты агентства также выяснили, что Аминчон и Исроил Исломов последний год жили в квартире на улице Склизкова в Твери. По словам соседей, они были тихими, вежливыми и культурными. Одна из местных жительниц отметила, что никогда не видела жену Аминчона, однако в их квартире было много детей.

«Крокус» оказался в залоге

РБК выяснил, что концертный зал «Крокус Сити Холл» находится в залоге у Газпромбанка. Информация об этом есть в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Отмечается, что в Crocus Group отказались от комментариев, а Газпромбанк не ответил на запрос издания.

Как отметил независимый аналитик Андрей Бархота, здание «Крокуса» серьезно пострадало, а потому ликвидационная стоимость залога снизилась — до «20-30% от первоначальной». В случае обесценения имущества банк может потребовать от заемщика предоставить по ссуде дополнительное обеспечение.

Бойцов в оцеплении вооружили против дронов

У бойцов, стоящих в оцеплении у «Крокуса», появились антидроновые ружья, сообщает РИА Новости. По словам полицейского, с которым удалось пообщаться корреспонденту издания, с помощью подобных устройств можно сбивать беспилотники типа DJI Mavic, так и FPV-дроны.

С чем связано такое усиление оцепления, собеседник агентства не уточнил.

Соцфонд назначает пенсии по потере кормильца

Социальный фонд России назначил 32 пенсии родственникам погибших в «Крокусе» по случаю потери кормильца. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал председатель фонда Сергей Чирков.

По его словам, сейчас сотрудники фонда ведут прием граждан в оперативном штабе и центре помощи пострадавшим. Всего на горячую линию по вопросам выплат поступило 270 обращений, еще пять — в единый контакт-центр. Кроме того, выявлено 16 погибших, у которых имеются средства пенсионных накоплений в Соцфонде.