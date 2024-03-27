Летевший в Москву самолет приземлился на запасном аэродроме Кольцово

Из-за срабатывания датчика неисправности одной из гидросистем самолет «Уральских авиалиний», следовавший рейсом из Узбекистана в Москву, приземлился на запасном аэродроме Кольцово (Екатеринбург).

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

«На борту воздушного судна, выполнявшего рейс U6-2128 по маршруту Карши (Узбекистан) – Москва, сработал датчик неисправности одной из гидросистем. Командир воздушного судна для обеспечения безопасного полета принял решение о следовании на запасной аэродром Кольцово», – говорится в материале.

В пресс-службе уточнили, что посадка прошла благополучно.