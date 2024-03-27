Россиянин закрыл собой женщин от огня террористов в "Крокус Сити Холле"

Россиянин по имени Вугар, пришедший 22 марта на концерт в "Крокус Сити Холле", принял на себя огонь террористов, чтобы спасти находившихся рядом с ним женщин. Об этом Lenta.ru рассказал Александр Николаенков, чья мать осталась в живых благодаря этому поступку.

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"Когда началась стрельба, Вугар принял удар на себя, чтобы защитить мою маму и свою жену Лилю", - сказал мужчина.

Супруги, добавил он, погибли, однако мать Николаенкова выжила. В настоящее время она находится в реанимации с тяжелой травмой головы.

Ранее сообщалось, что террористы расстреливали своих жертв в упор. При этом некоторые их погибших были убиты выстрелами в спины.

Напомним, согласно последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 139 человек, из них трое - дети.

Нападение, по данным ФСБ, было тщательно спланировано, оружие спрятано в тайнике. Подозреваемые были задержаны при попытке пересечь границу и скрыться на Украине.