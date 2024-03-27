СМИ: самолет идет на экстренную посадку в Кольцово из-за отказа гидросистемы

Самолет «Уральских авиалиний», выполняющий рейс из города Карши (Узбекистан) в Домодедово (Москва) готовится совершить экстренную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативных службах.

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«С борта А-321 поступило сообщение об отказе гидросистемы. На борту 176 пассажиров. Все оперативные службы Кольцово приведены в состояние готовности», — сказал собеседник агентства.

За комментарием агентство обратилось в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». Ответ на момент публикации не поступил.