Во время теракта в "Крокусе" погиб глава организации, спасшей сотни людей

Пропавший при теракте в "Крокусе" основатель студенческой организации, участники которой спасли сотни людей в день трагедии, числится погибшим в списке МЧС. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время теракта двое участников организации помогали покинуть здание посетителям. Согласно данным организации, в тот день на смену вышли 105 человек, все они выжили, однако пропал основатель организации Андрей Сыропятов. Впоследствии его имя появилось в дополненном МЧС списке погибших в теракте.

Стали известны подробности побега исполнителей теракта в «Крокусе»

Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Вооруженные автоматами мужчины ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, а после подожгли здание. Глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что в результате теракта на месте погибли 137 человек, еще двое скончались позже в больницах. При этом еще 182 человека пострадали. Спецслужбы и силовики задержали по делу о теракте 11 человек. Четыре непосредственных участника теракта уже были отправили под стражу до 22 мая. Впоследствии суд арестовал еще троих подозреваемых, которые, по информации следствия, были соучастниками и предоставили террористам машину. Их также заключили в СИЗО до 22 мая. 26 марта под стражу был отправлен восьмой фигуранта дела.