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Поисковые работы в «Крокусе» завершились. Пострадавших под завалами после теракта больше нет

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что 26 марта поисковые работы на территории «Крокус Сити Холла» в Красногорске были завершены. Спасатели доложили, что по итогам поисковых мероприятий пострадавших под завалами найдено не было. Глава Подмосковья добавил, что был проведен осмотр территории, превышавшей восемь тысяч квадратных метров.

В «Крокусе» завершились поисковые работы
© Reuters
Трагедия сплотила всю страну, никого не оставила равнодушным, - Андрей Воробьев, губернатор Московской области

МЧС дополнило список погибших в результате теракта

МЧС России разместило на своем сайте дополненный список погибших при теракте в Подмосковье. На 20:00 26 марта в него внесены 120 имен. Согласно последним данным, в результате трагедии погибли 144 человека, 182 пострадали.

В МЧС уточнили, что последствия пожара были полностью ликвидированы. Специалисты самостоятельно вывезли и разобрали более 900 кубометров обрушившихся конструкций, прежде чем к работе смогла приступить тяжелая техника.

«Всего к аварийно-спасательным работам привлекались более 1000 специалистов и свыше 300 единиц техники», — указывается в сообщении.

Спасатели разбирали завалы практически вручную

Принимавший участие в операции по расчистке завалов рабочий заявил, что действовать приходилось практически вручную, чтобы не повредить останки. Он сообщил, что спасатели, монтажники, сварщики и разнорабочие трудились по три смены.

«Есть сгоревшие... Аккуратно, очень аккуратно снимают все», — высказался специалист.

Участники операции рассказали о сложности опознания жертв теракта из-за высокой температуры пожара. По причине данного фактора фрагменты тел практически не находят: как считают специалисты, в эпицентре пожара останки могли не сохраниться вовсе.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Четверо вооруженных людей вошли в концертный зал перед концертом группы «Пикник» и открыли огонь по присутствовавшим. После этого они подожгли здание и попытались скрыться на автомобиле, но были задержаны в Брянской области.

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