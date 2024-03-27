Над Белгородом прогремели взрывы

Над Белгородом прозвучала серия взрывов, сообщает Telegram-канал Shot.

Предположительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

«Мы бы очень хотели, чтобы это закончилось»: Белгород под обстрелом ВСУ больше недели

Как указывается в публикации, на территории города была объявлена ракетная опасность. После этого очевидцы увидели в небе яркие вспышки.

Ранее мэрия Белгорода сообщила, что на территории города и Белгородского района была объявлена ракетная опасность. Местных жителей призвали при возможности оставаться дома и не подходить к окнам.