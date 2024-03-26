Генпрокурор РФ назвал подрыв «Северных потоков» терактом

Генпрокурор России Игорь Краснов назвал подрыв «Северных потоков» терактом, а не диверсией, как это пытается преподнести Запад. Об этом он заявил в интервью «Коммерсанту».

«Это теракт, а не диверсия, как пытается преподнести нам Запад», — сказал Краснов.

Он отметил, что власти Швеции не обеспечили эффективного расследования и не привлекли виновных к ответственности, тем самым грубо нарушив одну из конвенций ООН, поставив под удар права граждан на благоприятную природную среду и нанеся существенный экономический вред бизнесу. Данное обстоятельство, по словам Краснова, свидетельствует о том, что «всем наплевать» на подрывы «Северных потоков».

«Все прекрасно знают, кто это сделал. Однако наши так называемые партнеры выворачиваются наизнанку, чтобы скрыть обстоятельства подрыва "Северных потоков"», — добавил он.

Краснов указал, что РФ направила Германии, Дании, Финляндии, Швейцарии и Швеции с октября 2022 года 15 запросов о правовой помощи, а получило лишь один ответ от Копенгагена и то чисто формальный. Все это говорит о том, что «реальное расследование этими странами не велось», поскольку «страх перед обнародованием имен виновных лиц для них выше национальных интересов». Несмотря на это РФ продолжает призывать иностранных коллег к совместной борьбе с терроризмом, ведь это общее зло, подчеркнул генпрокурор.

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Также он рассказал о расследовании подрывов в РФ. По его словам, оно продвигается вперед и сейчас специалисты проводят взрывотехническую судебную экспертизу с целью установления причин повреждения газопроводов, их локализации, особенностей и мощности взрывных устройств.