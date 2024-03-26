Суд Петербурга арестовал подозреваемых за попытку совершить теракт на Удельной

Выборгский районный суд Петербурга отправил под арест мужчину и его несовершеннолетнего напарника за попытку совершить теракт путем поджога батарейного шкафа возле железнодорожной станции Удельная. Об этом во вторник, 26 марта, сообщили в пресс-службе судов города.

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Суд удовлетворил ходатайство следствия, в результате чего избрал фигурантам меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 мая. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и части 1 статьи 205 УК РФ «Террористический акт».

По версии следствия, фигуранты на пятом пикете седьмого километра железнодорожной станции Удельная Выборгского района Петербурга попытались осуществить поджог с целью уничтожения батарейного шкафа. Закончить начатое они не смогли, передает ТАСС.

Похожая история произошла в Москве на перегоне между станциями Марк и Новодачная. Двое 17-летних подростков подожгли релейный шкаф по заданию неизвестного куратора. За это им пообещали денежное вознаграждение.

В результате в РЖД приняли решение поддержать инициативу ужесточения ответственности за поджог релейных шкафов, поскольку эта деятельность влияет на безопасность движения и перевозок грузов и пассажиров в России.