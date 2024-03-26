Спасатели официально заявили, что пострадавших под завалами «Крокуса» больше нет

Сотрудники спасательных служб официально доложили губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву, что пострадавших под завалами «Крокус Сити Холла» в Подмосковье больше нет.

Воробьёв, в свою очередь, уточнил, что за время поисковых работ была обследована территория в более чем 8 тыс. кв. м.

«Спасибо всем, кто принимал участие: спасателям, кинологам, отрядам «Центроспас» и центру «Лидер» — всего более тысячи человек», — отметил он.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин заявил, что число погибших в результате теракта возросло до 139.

Также сообщалось, что в Московской области произвели выплаты 52 пострадавшим в теракте в «Крокусе».