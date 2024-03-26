У берегов Чили пропал российский яхтсмен

Российский яхтсмен Виталий Елагин, который в октябре прошлого года отправился в кругосветное плавание и перестал выходить на связь 19 марта у берегов Чили, разыскивается при помощи спутниковых снимков. Об этом ТАСС сообщил ученик яхтсмена Алексей Чванов.

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"Много неравнодушных людей объединились в поисках капитана яхты "Дочь ветра". Яхта "Русарк Аврора" продолжает осмотр берегов недалеко от мыса Горн, задействована помощь посольства РФ в Республике Чили, спутниковые и радарные снимки зоны LKP (последние полученные данные о местоположении - прим. ТАСС) и предполагаемого маршрута. Люди с большой буквы делают все возможное", - сообщил Чванов.

По данным Telegram-канала спортсмена "Дочь ветра в Океане", поиски с неба приостановлены на несколько дней из-за плохой видимости и сильного ветра.

"Прогноз погоды очень неблагоприятен. Актуальной информации о местонахождении Виталия Елагина пока нет. Сегодня мы надеялись на вылет самолета с наблюдателями на поиски в расчетные точки. Но у тихоокеанского побережья Огненной Земли низкие тучи и плохая видимость. Самолет ждет погодного окна", - говорится в сообщении.

Виталий Елагин - чемпион России по яхтенному спорту, инструктор и путешественник. В кругосветное путешествие яхтсмен отправился 1 октября 2023 года на яхте "Дочь ветра" - изобретении знаменитого советского яхтсмена проектировщика из Краснодарского края Виктора Языкова. Главной целью путешествия Виталия Елагина стало желание "достойно пронести флаг России вокруг земного шара".