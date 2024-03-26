Информацию об убийстве солиста российской группы "Плаксы" опровергли

В аккаунте музыкального коллектива "Плаксы" в соцсети только что появилась обновленная информация о причинах смерти фронтмена группы.

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Ранее, напомним, портал MK.RU сообщил, что лидер "Плакс" Павел Якухин скончался в реанимации спустя два дня после нападения. Отмечалось, что в Подмосковье артиста забили до смерти "некие молодые люди, на которых были черные капюшоны". Уточнялось: певцу были нанесены "колотые ранения и него были отбиты внутренние органы".

Мама Павла подтвердила информацию о смерти сына изданию, сказав, что в реанимацию ее не пустили, и, по оценке доктора, прогнозы на выживание Якухина после предполагаемого инцидента были "50 на 50".

"Информация по поводу убийства - ложная. По имеющимся достоверным данным, Павел умер по естественным причинам, не связанным с криминалом", - написал участник группы Максим, попросив прощения "за ранее выданную информацию". "Поддался эмоциям и слухам. Не верьте СМИ. Главное, сейчас достойно проводить Пашу в последний путь", - акцентировал исполнитель.

На что в комментариях поклонники "Плакс" выражают некоторые сомнения.