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В Калуге педофила из Татарстана, развращавшего девочек, отправили в колонию

В Калуге жителя Республики Татарстан признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по области.

Педофил из Татарстана развратил четырех девочек
© Газета.Ru

Правоохранители установили, что летом 2022 года 56-летний мужчина развратил четырех девочек в селе Ворсино Боровского района.

Суд приговорил педофила к девяти годам с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также мужчина обязан выплатить по 150 тыс. рублей компенсации морального вреда каждой из потерпевших.

Ранее в Москве иностранец-педофил изнасиловал шестерых детей и получил пожизненный срок.

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