Автопром Петербурга восстановит докризисные объемы производства в 2025 году

Автопром Санкт-Петербурга восстановит докризисные объемы производства в 2025 году. Такой прогноз дал председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию города Алексей Зырянов. По его словам, рост в секторе можно будет наблюдать уже в этом году.

"Я думаю, что по итогам 2024 года мы к цифрам 2021 года еще не подойдем, но увидим рост в этом секторе. Я думаю, что у него достаточно хорошие перспективы, потому что ниша освободилась, идет замещение, и мы это видим. С учетом того, какой объем мы производили в Санкт-Петербурге, я думаю, что три завода заработают, и [объем производства] восстановится в полной мере в 2025 году", - цитирует Зырянова агентство ТАСС.

По итогам 2021 года в петербургский автокластер произвёл 360 тысяч машин.

В Санкт-Петербурге расположено три крупных автозавода, бывшими собственниками которых являлись компании Toyota, Nissan и Hyundai.

Площадка Hyundai переименована в "Автомобильный завод АГР", на ней налажен выпуск моделей Solaris - бывших Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X.

Бывший завод Nissan переименован в ООО "Автозавод Санкт-Петербург", на нём запущено производство кроссовера Xcite X-Cross 7, являющегося ребрендированным Chery Tiggo 7. Презентация автомобиля состоялась в середине марта, на которой были рассказаны подробности о силовом агрегате и комплектации.

"На бывшем заводе Toyota заключено соответствующее соглашение с НАМИ, в собственность РФ перешел этот завод, и мы знаем о планах "Обуховского завода" о начале запуска производства электромобилей, соответствующие работы ведутся", - сказал Алексей Зырянов.