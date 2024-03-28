Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обжаловал свой арест

Один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» — Аминчон Исломов — обжаловал свой арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Басманный суд.

«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Аминчону меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в суде.

До этого мужчина заявил в суде о своей невиновности.

По данным телеканала RT, 33-летний Аминчон Исломов был водителем маршрутного такси в Твери.

25 марта Басманный суд Москвы заключил его вместе с братом Диловаром и отцом Исроилом под стражу.

По версии следствия, предполагаемый лидер террористов Шамсидин Фаридуни вовлек Аминчона в состав преступной группы не позднее января этого года. Спустя несколько месяцев в нее также вступили его брат и отец. Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что Исломовы предоставили террористам квартиру и машину, а также «перевозили деньги». Никаких подробностей в ведомстве не привели.

Как писал Telegram-канал Baza, Диловар Исломов являлся владельцем белого автомобиля Renault, на котором террористы скрылись с места преступления.