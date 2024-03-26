Четырех россиянок задержали за организацию фиктивных браков с мигрантами

В Москве задержали четырех сотрудниц Центра помощи мигрантам за организацию фиктивных браков с гражданами СНГ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© Lenta.ru

По данным источника, женщины 41,43 и 59 лет занимались организационными вопросами: связывались с иностранцами, брали с них деньги и находили варианты, где и как заключить брак. Фиктивной невестой была четвертая задержанная — 25-летняя россиянка.

Для отвода глаз подозреваемые создали фирму, которая помогала гражданам из стран СНГ под вывеской «Центр помощи мигрантам». С одного человека они могли получить до миллиона рублей.

О незаконной деятельности женщин узнали силовики. Возбуждено уголовное дело по статье об организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору. Задержанным грозит до семи лет колонии.