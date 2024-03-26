Вулкан Ибу в Индонезии выбросил пепел на высоту 2,5 км

Вулкан Ибу в центре Индонезии, на территории провинции Северное Малуку, выбросил пепел на высоту 2,5 километра. Об этом написало издание The Jakarta Post.

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Отмечается, что максимальная амплитуда вулканического дрожания составила 28 миллиметров, а продолжительность – чуть дольше трех минут.

Власти страны призвали жителей не подходить к кратеру на расстояние менее двух километров, а также быть бдительными из-за вероятности появления пирокластических потоков. Кроме того, людям рекомендовали использовать маски для лица и средства защиты глаз от дождя и пепла.

По данным издания, с начала этого года уже зафиксировали 47 извержений Ибу.

Ранее сообщалось, что на полуострове Рейкьянес в Исландии произошло извержение вулкана. Прозвучали сирены воздушной тревоги, власти страны эвакуировали жителей города Гриндавик.