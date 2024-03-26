МЧС завершило разбор завалов в Crocus City Hall

Специалисты МЧС завершили аварийно-спасательные работы в сгоревшем зале Crocus City Hall в Подмосковье. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на в пресс-службу министерства. Спасатели полностью ликвидировали последствия пожара, а также закончили разбор завалов.

«Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники», — отметили в МЧС.

Всего спасатели разобрали и вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций.