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МЧС завершило разбор завалов в Crocus City Hall

Специалисты МЧС завершили аварийно-спасательные работы в сгоревшем зале Crocus City Hall в Подмосковье. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на в пресс-службу министерства. Спасатели полностью ликвидировали последствия пожара, а также закончили разбор завалов.

МЧС завершило разбор завалов в Crocus City Hall
© РИА Новости
«Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники», — отметили в МЧС.

Всего спасатели разобрали и вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций.

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