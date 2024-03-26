Фельдшер рассказал, как московские медики спасали пострадавших в «Крокусе»

Фельдшер Сергей Каширин рассказал, как московские медики спасали пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле».

«У меня была задача — организовать эвакуационную петлю», — сказал он.

Видео с ним публикует «Москва 24».

Помимо помощи раненым, фельдшер регулировал движение скорой помощи, чтобы врачи не мешали друг другу. Благодаря этому удалось быстрее отвезти людей в больницы.

Ранее сообщалось, что московская авиамедицинская бригада помогла воссоединиться семейной паре, пострадавшей в теракте в «Крокус Сити Холле».