Теракты в России сегодня: где были угрозы терактов 26 марта

22 марта в «Крокус сити холл» в Москве произошел террористический акт. По последним данным, погибли 137 человек, еще 182 пострадали. Глава ФСБ Александр Бортников заявил, что на территории России по-прежнему сохраняется угроза подобных происшествий.

Рассказываем, в каких регионах России поступали угрозы терактов 26 марта.

Москва

26 марта в Москве эвакуировали корпус Финансового университета при правительстве РФ. Речь идет о здании, расположенном по адресу Ленинградский проспект, д. 49/2. Как сообщает РИА Новости, причиной стало обнаружение неопознанного объекта вблизи корпуса вуза, но за пределами его территории. Периметр оцепили силами Росгвардии.

Позднее людей эвакуировали из другого корпуса Финуниверситета, который расположен на улице Верхняя Масловка, но уже не из-за террористической угрозы. Причиной послужил взрыв портативного аккумулятора, который с собой принес один из студентов, сообщает News.ru.

Самарская область

ФСБ предотвратила теракт в Самарской области, который планировал пособник «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*, запрещенная в России террористическая организация). Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства, при задержании мужчина подорвался на самодельном взрывном устройстве и получил смертельные травмы.

По информации спецслужбы, с 2022 по 2024 год злоумышленник публично занимался дискредитацией российской армии. В 2023 году его завербовали украинские спецслужбы при посредничестве одного из членов РДК*. Преступник собирался устроить взрыв в здании пункта приема гумпомощи одной из волонтерских организаций.

Запорожская область

Спецслужбы задержали двух жителей Запорожской области, подозреваемых в серии терактов и планировавших новые диверсии по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по региону.

По информации ведомства, одного из задержанных завербовали в марте 2023 года в Запорожье. Вернувшись на подконтрольную России территорию, он привлек к преступлениям своего отца. С августа по декабрь вместе они совершили серию терактов на объектах военной инфраструктуры Минобороны РФ, а также оборудовали 18 тайников с минами, артиллерийскими снарядами, стрелковым оружием и взрывчаткой.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде из-за сообщения о минировании эвакуировали ТЦ «Крым» на Южном шоссе. Как сообщает «Аргументы и факты» со ссылкой на областное управление ГУ МЧС, угроза оказалась ложной.

Бурятия

В Улан-Удэ эвакуировали посетителей Физкультурно-спортивного комплекса, Советского суда, нескольких торговых центров и городской поликлиники №1. Как сообщало издание «Ариг Ус», их территорию оцепили.

В частности, посетителей и сотрудников вывели из ТЦ Galaxy. Позднее выяснилось, что причиной эвакуации стал бесхозный рюкзак.

* запрещенная в России террористическая организация