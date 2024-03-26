Московские пожарные рассказали о своей работе в «Крокус Сити Холле»

Сотрудники МЧС, тушившие пожар и занимавшиеся поиском людей в «Крокус Сити Холле», были заблокированы на четвертом этаже через час после начала тушения, рассказал заместитель руководителя столичного департамента по делам гражданской обороны Андрей Иванов.

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«Сотрудники были отрезаны при эвакуации. По техническим этажам они вышли на противоположную сторону», — сказал он.

Иванов добавил, что таким образом они смогли выйти наружу и начать локализацию огня.

Напомним, 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. По последним данным, в результате теракта погибли 139 человек.