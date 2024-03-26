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В Петербурге отец держал на цепи 12-летнюю дочь и не кормил за провинности

В Петербурге нашли девочку-маугли, которую отец держал на цепи, чтобы она не ходила гулять. Все раскрылось случайно — она травмировала руку и пришлось везти ее в больницу.

В Петербурге отец держал на цепи 12-летнюю дочь и не кормил за провинности
© РИА Новости

В больнице ребенок все рассказал медикам. И про то, что ее держали на цепи, и про то, что за малейшую провинность лишали еды. Медики передали информацию сотрудникам правоохранительных органов. 

Как оказалось, отец и 12-летняя дочь приехали в России из Белоруссии, где у девочки осталась сильно пьющая мать. Сейчас подросток находится в социальном приюте.

Ранее мы рассказывали подробности ужасающей истории из Ростовской области, от которой волосы шевелятся на голове. Там младенца переселили во двор, во хлев с козами, которые и стали его мамой и папой. Ребенок не доставлял хлопот и забот до тех пор, пока не начал делать первые шаги.

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