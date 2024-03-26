В Петербурге задержали мигранта за шутки о теракте в «Крокусе»

В Санкт-Петербурге задержали уроженца одной из республик Средней Азии за одобрительные комментарии под новостями о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает 78.ru. Опубликовано видео допроса задержанного.

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В Telegram шутки написал. <...> 23 марта оставил комментарий, — сказал он.

По данным издания, мигрант оставлял комментарии под псевдонимом, полагая, что так он сможет избежать наказания. Правоохранители все же установили его личность, мужчина был задержан по месту жительства. Он раскаялся в содеянном и заверил, что больше не будет так поступать.

Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанному инкриминируют статью об оправдании терроризма. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.