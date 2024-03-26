"Авито" передаст полиции сведения по сдаче квартиры фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Avito передаст МВД сведения по сдаче квартиры фигурантам дела о теракте
Никаких запрещённых запросов или сообщений сотрудники платформы не обнаружили.
«Информацию по пользователям и объявлениям уже проверили. В таких случаях сразу подключаются наши внутренние детективы и служба безопасности. Все имеющиеся данные передадим в полицию», — сказали ТАСС представители Avito.
Сегодня Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о нападении на «Крокус Сити Холл». Это Алишер Касимов, сдавший исполнителям теракта свою квартиру.