"Авито" передаст полиции сведения по сдаче квартиры фигурантам дела о теракте в "Крокусе"

Никаких запрещённых запросов или сообщений сотрудники платформы не обнаружили.

«Информацию по пользователям и объявлениям уже проверили. В таких случаях сразу подключаются наши внутренние детективы и служба безопасности. Все имеющиеся данные передадим в полицию», — сказали ТАСС представители Avito.

Сегодня Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о нападении на «Крокус Сити Холл». Это Алишер Касимов, сдавший исполнителям теракта свою квартиру.