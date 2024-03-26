$92.78+0.16100.37+0.15
Войти в почту

Avito передаст МВД сведения по сдаче квартиры фигурантам дела о теракте

Никаких запрещённых запросов или сообщений сотрудники платформы не обнаружили.

"Авито" передаст полиции сведения по сдаче квартиры фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
© РИА Новости
«Информацию по пользователям и объявлениям уже проверили. В таких случаях сразу подключаются наши внутренние детективы и служба безопасности. Все имеющиеся данные передадим в полицию», — сказали ТАСС представители Avito.

Сегодня Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о нападении на «Крокус Сити Холл». Это Алишер Касимов, сдавший исполнителям теракта свою квартиру.

Происшествия
Москва
теракт