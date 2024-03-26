СК установил причину массового отравления школьников под Калининградом

Причиной отравления учащихся школы в поселке Большаково под Калининградом был изопропиловый спирт, который содержался антисептике. Об этом сообщает пресс-служба управления СК РФ по Калининградской области.

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Инцидент произошел 15 февраля. Утром после школьной линейки ученики стали жаловаться на ухудшение самочувствия. В результате шестеро детей в возрасте от 11 до 15 лет госпитализировали с признаками воздействия токсического вещества.

Проведенные экспертизы показали, что ухудшение самочувствия школьников наступило из-за вдыхания изопропилового спирта. Он входил в состав кожного антисептика, который персонал учебного заведения распылял перед школьной линейкой для дезинфекции воздуха.

Следователи продолжают устанавливать детали произошедшего. В ближайшее время ожидается получение заключений судебно-медицинских экспертиз, которые установят степень тяжести нанесенного здоровью школьников вреда. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).