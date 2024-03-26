Глава СК поручил проверить всю информацию от граждан о теракте в «Крокусе»

Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить всю информацию от граждан по делу о теракте в «Крокус Сити Холле».

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«Глава ведомства также потребовал продолжить установление всех причастных к трагедии, подчеркнув, что следователи должны проверить всю информацию, поступающую от граждан, уделив внимание каждой детали. Именно от этого зависит всестороннее и объективное расследование, а также реализация принципа неотвратимости наказания и меры профилактики подобных трагедий», — говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники ФСБ и других спецслужб при координации Национального антитеррористического комитета отрабатывают все вопросы по расследованию теракта в Подмосковье.

Число погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» возросло до 139.