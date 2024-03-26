Труп младенца обнаружили на мусорном полигоне под Волгоградом

Во время сортировки мусора на мусорном полигоне в Волгоградской области обнаружили тело новорожденной девочки. Инцидент произошел 25 марта в нескольких километрах от села Большие Чапурники.

По данным телеканала РЕН ТВ, сотрудники сортировочного пункта увидели пакет. Они раскрыли его и обнаружили внутри труп новорожденной.

Тело девочки отправили на медэкспертизу. По факту случившегося начали проверку.

Похожий случай произошел накануне в Ставрополе. 21 марта на улице Мира мужчина утопил в тазу с водой четырехлетнего мальчика. Тело ребенка он выкинул в мусорный бак недалеко от дома.

Также мы писали, что в квартире под Ростовом нашли тела отца и сына, замурованные в бетон. По данным источника, трупы были обнаружены 26 февраля благодаря жителям многоэтажки. Они почувствовали неприятный запах и вызвали полицию. Зловония исходили от одной из квартир. Как отметили очевидцы, внутри было невозможно находиться, правоохранителям пришлось работать в противогазах.