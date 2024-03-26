СМИ: исполнители теракта в «Крокусе» ехали в сторону Украины со скоростью выше 140 км/ч

Телеканал Russia Today https://t.me/rt_russian/194902 опубликовал данные с дорожной камеры, зафиксировавшей машину исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Данные датчика продемонстрировали, что авто ехало в сторону Украины со скоростью в 141 километр в час.

Машина превышала скорость более чем на 50 километров в час, нарушение было зафиксировано на трассе М-3 «Украина».

Теракт в «Крокус Сити Холле», расположенном в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. Террористы расстреливали людей перед концертом группы «Пикник» и устроили пожар в здании. Они сбежали из Москвы на белом Renault Symbol и были задержаны в Брянской области, на 376-м километре Киевского шоссе.

25 марта Бастрыкин сообщил, что жертвами теракта стали 139 человек, ранения и различные травмы получили 182 человека.

Четверо исполнителей теракта арестованы. Также суд арестовал их предполагаемых сообщников.