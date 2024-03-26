Тело избитого мужчины лежало в бараке в Ленинградской области

В Ленобласти в бараке нашли тело избитого мужчины. Подозреваемого в убийстве удалось задержать.

Инцидент случился в Выборге. Там в бараке на Малой Черноземной улице обнаружили труп со следами избиения.

Личность погибшего удалось установить – им оказался 52-летний мужчина. Экспертиза выяснила, что причиной его смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

Полицейские по подозрению в преступлении задержали 40-летнего горожанина. Установлено, что вечером 23 марта после распития алкоголя в ходе драки он нанес потерпевшему несколько ударов, от которых тот скончался.

По итогу подозреваемого поместили в изолятор. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает 78.ru.