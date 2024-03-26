Обстреливавшего Горловку боевика «Айдара» ФСБ задержала в российском регионе

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали боевика запрещенной в России террористической организации «Айдар», участвовавшего в обстрелах жителей Горловки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

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По данным силовиков, житель Луганской народной республики вступил в террористическую организацию в 2015 году и занял там должность наводчика БМП. В обстрелах города Горловка он принимал непосредственное участие. До 2023 года мужчина был гражданином Украины, однако после получил российское гражданство.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.4 («Участие в террористическом сообществе») УК РФ.