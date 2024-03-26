У актрисы Игумновой украли украшения и деньги на миллионы рублей

У актрисы Евгении Игумновой, озвучившей Жасмин в русском дубляже всех полнометражных частей «Аладдина», украли ценности, украшения и деньги на сумму в девять миллионов рублей. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, к 50-летней актрисе ночью забрались в дом в питерском поселке Тярлево. Уточняется, что в двухэтажный коттедж вломились неизвестные, взломав запасную дверь.

Воры украли две пары премиальных часов, подвеску, серьги бренда Tiffany & Co. и 11 колец. Кроме того, преступники вынесли из дома деньги. Сумма украденных средств составила 5 тыс. долларов.

Отмечается, что Игумнова обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что народного артиста России и актера театра и кино Сергея Маковецкого обокрали во время его пребывания в отеле «Dom Бутик Отель» в Санкт-Петербурге. У него было украдено порядка 200 тысяч рублей.