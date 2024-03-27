Обыск провели у поддержавшей теракт в «Крокусе» жительницы Липецкой области

Жительница Липецкой области во время онлайн-трансляции оправдала террористический акт, произошедший в концертном зале «Крокус Сити Холл». Во время обыска, который провели у нее сотрудники правоохранительных органов, женщина заявила, что была пьяна в этот момент. Об этом в среду, 27 марта, сообщает «МВД Медиа».

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Липецкие полицейские установили личность женщины. В отношении ее высказываний будет проведено комплексное психолого-лингвистическое исследование, по результатам которого сотрудники правоохранительных органов примут процессуальное решение. В доме женщины прошел обыск, полицейские изъяли предметы, имеющие доказательное значение. Она рассказала, что перед началом трансляции «очень много выпила».

— У меня, знаете, энергия, агрессия понеслась. Да, конечно, я об этом сожалею. Я ни в коем случае не хочу, чтобы убивали людей. Признаю, что я сказала это от злости. Я наговорила то, что, возможно, в трезвом уме я бы не сказала, — рассказала женщина в видео, опубликованном на портале «МВД Медиа».

Вечером 22 марта около 20:00 неизвестные с автоматами и в камуфляжной форме ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске и открыли стрельбу по людям, которые пришли на концерт. Число погибших на данный момент составляет 139 человек, а пострадавших — 182. Подозреваемых в совершении теракта задержали. Последние подробности о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

В отношении Николая Конашенка, мужа бывшей главы АНО «Новая Голландия» Роксаны Шатуновской, возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. После задержания мужчина заявил, что не поддерживает терроризм.