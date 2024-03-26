Журналист раскрыл, как потерпевшим в «Крокусе» выдавали одежду из гардероба

Потерпевшим при теракте в «Крокус Сити Холле» 25 марта выдавали уцелевшую одежду из гардероба, перед этим всех людей опрашивали следователи, рассказал специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников. Он отметил, что получить одежду можно было только после разговора с сотрудниками СК, которые проводили опросы людей за отдельными столиками в павильоне «Крокус Экспо».

Трудно даже предположить, сколько времени и сил потратил бы Следственный комитет, чтобы опросить всех этих людей в обычном режиме: с выяснением личности <...>, с вручением повестки, с поездками в СК... И кто из них еще бы явился. Похоже, что на все ушел бы не один месяц. А так — да вот они все тут, в одном павильоне, — пишет Колесников.

Выдача одежды из гардероба производилась на минус первом этаже, хотя гардероб был и на первом, но из него мало что уцелело, по словам журналиста. Кроме того, был еще и ВИП-гардероб, отметил он.