В Саратовской области подростка ранили выстрелом в ногу

Девушка-подросток получила ранение в ногу на улице в городе Вольске Саратовской области. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"По предварительным данным, 25 марта несовершеннолетняя, идя по улице Комсомольской, была ранена в ногу. Девушка госпитализирована в лечебное учреждение, ей оказана медицинская помощь", - сообщили в надзорном ведомстве.

В связи со случившимся прокуратура организовала проверку. О начале проверки сообщили также в следственном управлении СК РФ по региону.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что 17-летнюю девушку ранили в ногу выстрелом из пневматического оружия.