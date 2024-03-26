МЧС сообщило о завершении бурения еще одной скважины на руднике "Пионер"

Вторая пробуренная на руднике "Пионер" разведочная скважина показала наличие воды и породы в выработках, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

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"Третья скважина вышла в горную выработку. Данные с камер показали там наличие воды. Керн, извлеченный из выработки, показал, что она заполнена пульпой со льдом", - сказали в МЧС.

Ранее в понедельник первая пробуренная скважина также показала, что в выработках шахты находится вода и порода. В оперативных службах ТАСС сообщили, что шахта с высокой вероятностью затоплена.

Также в пресс-службе МЧС отметили, что во вторник горноспасатели с использованием станка подземного бурения приступят к бурению пятой скважины.

"Данные со всех скважин специалисты исследуют с использованием самоходной каротажной станции. Согласно рекомендациям технического совета, руководителем ликвидации аварии принято решение приостановить работы по возведению перемычек до устранения опасности повторного схода воды", - сказали в МЧС.

Там добавили, что в Приамурье продолжают прибывать родственники горняков, оказавшихся под завалом в шахте. Во вторник прибыли члены семей еще двоих горняков.

"Родственников сопровождают психологи МЧС России и представители организации. На сегодняшний день в Амурскую область прибыли семьи 10 горняков. С ними продолжают работать психологи МЧС России, представители рудника, ВГСЧ (военизированная горноспасательная часть - прим. ТАСС), информируя о ходе проведения аварийно-спасательных работ и оказывая необходимую помощь. На месте происшествия продолжает свою работу оперативный штаб. Круглосуточно ведется мониторинг чаши карьера и контроль уровня воды", - заключили в ведомстве.

18 марта на золотодобывающем руднике "Пионер" произошел прорыв горных пород. Под завалами находятся 13 человек. Их последнее местонахождение зарегистрировано на глубине 147 м. Связи с горнорабочими нет. В регионе введен режим ЧС. 25 марта задержан по подозрению в нарушении требований безопасности управляющий директор рудника "Пионер". Кроме того, по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о халатности. Установлено, что в 2022 и 2023 годах во время плановых проверок деятельности рудника не были выявлены имевшие место грубые нарушения законодательства о промышленной безопасности опасных производственных объектов.