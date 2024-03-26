В России разоблачена ОПГ с участием чиновников из Минэкономразвития

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ сообщили о разоблачении коррупционной организованной преступной группы (ОПГ) из числа высших должностных лиц Минэкономразвития России и предпринимателей Ставропольского края. Как уточняется, они причастны к рейдерскому захвату и хищению природного газа, передает РИА Новости.

В пресс-службе не привели имен высших должностных лиц министерства, проходящих по данному делу.

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В релизе говорится, что пресечь противоправную деятельность смогли ФСБ РФ и Министерство внутренних дел РФ. В Федеральной службе безопасности указали на досрочное прекращение сообщниками действия лицензии вододобывающей организации города Минеральные воды на добычу минеральной воды на территории одного из месторождений Ставропольского края. Это было сделано в целях рейдерского захвата производственных мощностей «для получения сверхприбыли», говорится в сообщении.

В начале марта в столице было предотвращено силовиками нападение террористов на синагогу.

В ЦОС ФСБ уточнили, что деятельность ячейки запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ* в Афганистане - «Вилаят Хорасан» - была пресечена на территории Калужской области.

* Террористическая организация, запрещенная в России