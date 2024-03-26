Контейнеровоз обрушил мост в США

Мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, штат Мэриленд, обрушился после того, как в него врезался контейнеровоз. Об этом сообщает The New York Post.

Инцидент произошел в ночь на вторник, 26 марта, около 1:30 по местному времени. (8:30 мск). Как рассказал представитель Береговой охраны США Мэтью Уэст, грузовое судно «Дали» под флагом Сингапура врезалось в мост, когда выходило из порта для рейса в Шри-Ланку.

Согласно кадрам с места происшествия, которые распространяются в социальных сетях, контейнеровоз задел один из пролетов, после чего все конструкции моста обвалились. Одна из них упала на судно. Видеотрансляция на YouTube-канале SteamTime Live свидетельствует, что корабль после инцидента не затонул.

Неизвестно, были ли на мосту автомобили во время обрушения. Транспортное управление штата Мэриленд заявило, что «все полосы для движения закрыты в обоих направлениях». О пострадавших не сообщается.

Мост имени юриста Фрэнсиса Скотта Ки, который выступил автором государственного гимна США, открылся в марте 1977 года. Он стал последним звеном на кольцевой дороге Балтимора.