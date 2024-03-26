В МЧС назвали причину напугавших жителей Челябинска хлопков

Причиной хлопков в Челябинске, вызвавших беспокойство у жителей города, стала плановая утилизация отходов на местном предприятии. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

По данным ведомства, работы должны вестись с 7.00 до 10.00 мск.

«Сегодня на одном из предприятий Челябинска в рамках технологического процесса запланированы работы по утилизации отходов производства. Просим население не беспокоиться», - говорится в заявлении на сайте МЧС.

Звуки, похожие на взрывы, прозвучали сегодня в 9:17, 9:24, 9:31 в нескольких районах Челябинска. О хлопках сообщили жители Ленинского района и центра, пишет издание 74.RU.

Ранее администрация подмосковного Краснознаменска опровергла сообщения о взрывах, появившиеся в соцсетях и мессенджерах. При этом очевидцы отмечали, что в городе были слышны два хлопка и задрожали окна. Предположительно, это могло быть связано с переходом самолета на сверхзвук.

Также о хлопке, который был слышен в разных районах города, заявили жители Краснодара. Однако, по данным Муниципального центра управления (МЦУ) города, чрезвычайных происшествий и посторонних воздушных судов в небе не было зафиксировано.