На Курилах объявили экстренное предупреждение

Спасатели объявили на 29 марта экстренное предупреждение на территории южной группы Курильских островов в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В администрацию указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры были направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию", - сообщили в управлении.

По информации сахалинского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 марта на территории Курильского и Южно-Курильского районов (единственная населенная территория южной группы Курильских островов) прогнозируется умеренный дождь, усиление ветра до 20-25 м/с.

На территории южной группы Курильских островов наблюдается солнечная погода без осадков и ветра. Температура воздуха в дневное время составляет +1 градус.