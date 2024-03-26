Мужчина с ножом ворвался в компьютерный клуб в подмосковном городе Фрязино и ранил троих человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Утверждается, что инцидент произошел вечером в понедельник, 25 марта. Злоумышленник с холодным оружием ворвался в здание компьютерного клуба на улице Школьная и напал на посетителей. В самом учреждении он ранил двоих посетителей. Еще один пострадавший получил повреждения уже на улице у клуба.

Нападавшего задержали. Мотивы его поступка выясняются, передает Telegram-канал.