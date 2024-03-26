Россиянина задержали за совершенную 16 лет назад расправу

В Иркутске задержали мужчину, расправившегося с одноклассником 16 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 3 апреля 2008 года около реки Ангары на улице Полярной обнаружили расчлененного молодого человека. Правоохранителям не удалось найти преступника, совершившего расправу, и в 2009 году расследование дела приостановили. Однако в 2024 году оно было возобновлено. Силовики установили личность подозреваемого.

По данным следствия, 29 марта 2008 года юноша из-за давней неприязни ударил одноклассника несколько раз ножом. После чего расчленил, вывез в Ленинский округ и бросил в воду.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Задержанный уже дал признательные показания.

Ранее в Тюмени правоохранители задержали 35-летнего местного жителя за расправу над 28-летним соседом в подъезде во время очередного конфликта.